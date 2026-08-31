عون من اليونان: مصممون على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وإقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار

وقال عون إن هدف التفاوض مع إسرائيل هو إنهاء حالة العداء، لافتاً إلى أن لبنان توصل إلى توقيع اتفاق الإطار برعاية أميركية، ومشدداً على ضرورة تطبيقه كاملاً من الطرفين بعيداً من الانتقائية.وطلب عون من اليونان المساعدة، قدر المستطاع، في ضمان تطبيق الاتفاق، مؤكداً أن لبنان يتطلع دائماً إلى مساعدة أصدقائه، وفي مقدمهم اليونان.وشدد على أن استقرار لبنان ضروري لاستقرار المنطقة وأوروبا، محذراً من أن أي اضطراب فيه ستكون له انعكاسات سلبية واسعة.وفي ما يتعلق بالعلاقات اللبنانية اليونانية، شكر عون اليونان على حفاوة الاستقبال ودعمها الدائم للبنان سياسياً وإنسانياً وعسكرياً، مؤكداً السعي إلى تطوير العلاقات بين البلدين على مختلف الصعد بما يخدم مصالحهما المشتركة.