قرى الحافة الأمامية أمام سلام.. وعود بمعالجة المطالب

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفدا من رؤساء بلديات واعضاء المجالس البلدية لقرى البستان، يارين، مروحين، الظهيرة والظلوتية الحدودية.



بعد اللقاء تحدث الشيخ الدكتور ناجي السويد باسم الوفد فقال: "تشرفنا باللقاء مع دولة الرئيس، متابعةً لشؤون القرى الحدودية وقرى الحافة الأمامية، وكان هناك عدد من المطالب. وكان دولة الرئيس حريصًا، كل الحرص، على متابعة كل المطالب، وقد تم تلاوة المحضر عليه، وكانت هناك معالجة لكل المطالب التي نوقشت مع دولة الرئيس.



نتوجه بالشكر على هذا الاهتمام الجيد والكبير، وعلى هذا الحرص الذي ينمّ عن مدى حبّه ومتابعته لقرى الجنوب على وجه الخصوص، ومنها قرى الحافة الأمامية.



نحن أمام مشهد جديد وطيب وبشارة خير لما وعدنا به دولة الرئيس، وخاصة أمام الرؤساء جميعًا والوفود التي كانت حاضرة من القرى الخمس وكان التعاون تامًا وكاملًا وشاملًا."