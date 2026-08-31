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محليات

بري: لن نقبل أن يكون هناك منطقة عازلة أو حزام أمني في جنوب لبنان تحت أي ذريعة

2026-08-31 | 10:39
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بري: لن نقبل أن يكون هناك منطقة عازلة أو حزام أمني في جنوب لبنان تحت أي ذريعة
بري: لن نقبل أن يكون هناك منطقة عازلة أو حزام أمني في جنوب لبنان تحت أي ذريعة
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بري: لن نقبل أن يكون هناك منطقة عازلة أو حزام أمني في جنوب لبنان تحت أي ذريعة

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