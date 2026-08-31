"حذرنا من مغبة التفاوض المباشر".. بري: الجيش خط أحمر!

واعتبر أن "الحرب مع تتطلب مقاربة وطنية، بعيدا من أي حسابات طائفية أو مذهبية"، وقال: "إن المطلوب إسرائيليا، ليس ولا سلاحه ولا حركة أمل ولا الطائفة الشيعية، إنما المستهدف في وحدته وسلمه الأهلي".أضاف: "لا تضيعوا لبنان في حروب داخلية".وشدد على ان "المخاطر الوجودية لا تعطي لاي أحد التصرف تحت اي عنوان كإتفاق الاطار او اي ملحقات سرية، وإننا نرفض اتفاق الاطار وقدر حذرنا من التفاوض المباشر مع الاسرائيلي تحت النار، 7 جولات من التفاوض ماذا كانت النتيجة؟ زادت مساحات الاحتلال وزاد التدمير وارتفع عدد ، واكد التمسك باتفاق الطائف".وأشار إلى أن " خط أحمر"، وقال: "نرفض التشكيك بدوره، ولن نقبل بأن تكون هناك منطقة عازلة أو حزام أمني في تحت أي ذريعة، وأبناء الجنوب لم يكونوا يومًا دعاة حرب ، بل ضحايا العدوان الاسرائيلي منذ العام 1948 وحتى هذه اللحظة".واكد "اننا نرفض التنازل عن حق لبنان في مقاضاة إسرائيل على جرائم الإبادة التي ترتكبها".وشدد على ان "الاعمار في الجنوب هو مسؤولية الدولة، وجغرافيا الجنوب لا تقبل التجزئة بين شمال النهر وجنوبه".واشار الى ان "أي دعوة للتقسيم أو الفدرالية لا تتوافق مع وثيقة الطائف بل مغامرة تهدد وجود لبنان".