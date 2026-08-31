أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
English
البحث
English
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
14:43
بالفيديو - "علي الطاهر" بين حسابات إيران وإسرائيل
11:50
بالفيديو - مسيرة تدور بين المنازل
11:24
غارات عنيفة تستهدف دوحة كفررمان (فيديو)
11:10
بكلمات مؤثرة وبعد رحيل والده.. ميسي يعتزل دولياً!
09:13
جراء التفجيرات الاسرائيلية.. انهيار جزء من جبل في الجنوب!
محليات
مراسل الجديد: 4 غارات استهدفت بلدة المنصوري في قضاء صور
2026-08-31 | 13:12
A-
A+
مراسل الجديد: 4 غارات استهدفت بلدة المنصوري في قضاء صور
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: غارات إستهدفت بلدة المنصوري قضاء صور
مراسل الجديد: غارات اسرائيلية تستهدف بلدة المنصوري قضاء صور
مراسل الجديد: غارة استهدفت بلدة المنصوري - قضاء صور
مراسل الجديد: 4 غارات استهدفت بلدة المنصوري في قضاء صور
محليات
الجديد:
غارات
استهدفت
المنصوري
العودة الى الأعلى
نواب لا يغادرون إلا VIP! (أسرار النهار)
"حزب الله" يرفض الحوار.. هل من حل قريب؟ (الشرق الأوسط)
اقرأ ايضا في محليات
14:43
بالفيديو - "علي الطاهر" بين حسابات إيران وإسرائيل
14:43
بالفيديو - "علي الطاهر" بين حسابات إيران وإسرائيل
13:41
بالفيديو - بدل المضخة.. اصطدم بخزان الوقود في عوكر!
13:41
بالفيديو - بدل المضخة.. اصطدم بخزان الوقود في عوكر!
13:29
شكل المعركة تغير.. فكيف سيقاتل حزب الله في المواجهة المقبلة؟ | شاهد التقرير
شكل المعركة تغير.. فكيف سيقاتل حزب الله في المواجهة المقبلة؟
13:29
شكل المعركة تغير.. فكيف سيقاتل حزب الله في المواجهة المقبلة؟ | شاهد التقرير
شكل المعركة تغير.. فكيف سيقاتل حزب الله في المواجهة المقبلة؟
يحدث الآن
محليات
14:43
بالفيديو - "علي الطاهر" بين حسابات إيران وإسرائيل
عربي و دولي
14:26
بيان "اتفاق مكة".. تعزيز الردع والدفاع الجماعي بين السعودية وتركيا وباكستان
عربي و دولي
14:20
ترامب قد يعطي الضوء الأخضر.. ماذا يُحضَّر لإيران؟ (أكسيوس)
اخترنا لكم
بالفيديو - "علي الطاهر" بين حسابات إيران وإسرائيل
14:43
بالفيديو - بدل المضخة.. اصطدم بخزان الوقود في عوكر!
13:41
شكل المعركة تغير.. فكيف سيقاتل حزب الله في المواجهة المقبلة؟ | شاهد التقرير
13:29
مصادر سياسية للجديد: كلام الرئيس بري حمل عدة لاءات "لا لاتفاق الاطار ولا للحرب الاهلية والتقسيم ولا لضرب الجيش"
13:04
مصادر عسكرية للجديد: معركة علي الطاهر تحددها حسابات الانتخابات الاسرائيلية وحسابات التدخل الايراني فيها
13:04
مصدر عسكري للجديد: الجنوب يقصف كل يوم وسط محاولات اسرائيل الضغط بالنار على أبواب علي الطاهر دون اطلاق الضوء الاخضر للدخول الى المنشأة بعد
13:03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-07-12
ليس رونالدو وحده.. أساطير حرمت من التتويج بكأس العالم (صور)
04:27
احتيال وتلاعب بالتقديمات.. الضمان يعلّق التعاقد مع طبيب وصيدلي
00:47
أميركا وإيران.. ضربة في هرمز وردّ بصواريخ باليستية
2026-06-26
مسيرة عاشورائية في الضاحية.. التفاصيل مباشرة مع مراسل الجديد
2026-08-26
نشرة الأخبار المسائية من قناة الجديد
2026-08-22
نداء من مطار بيروت إلى جميع المسافرين.. ماذا جاء فيه؟
بالفيديو
بالفيديو
13:19
مقدمة النشرة المسائية 31-08-2026
04:30
الرئيس جوزاف عون يصل إلى القصر الرئاسي اليوناني للقاء الرئيس اليوناني
2026-08-30
مقدمة النشرة المسائية 30-08-2026
2026-08-30
فضيحة جديدة للنظام المخلوع.. صورة مسروقة مطبوعة داخل جواز السفر السوري!
2026-08-29
مقدمة النشرة المسائية 29-08-2026
2026-08-29
النشرة الجوية 29-08-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
07:36
في "علي الطاهر".. عمليات سرية وفرار؟ (تقرير إسرائيلي)
عربي و دولي
07:36
في "علي الطاهر".. عمليات سرية وفرار؟ (تقرير إسرائيلي)
محليات
10:29
في صيدا.. إليكم تعرفة اشتراكات المولدات لشهر آب
محليات
10:29
في صيدا.. إليكم تعرفة اشتراكات المولدات لشهر آب
عربي و دولي
14:20
ترامب قد يعطي الضوء الأخضر.. ماذا يُحضَّر لإيران؟ (أكسيوس)
عربي و دولي
14:20
ترامب قد يعطي الضوء الأخضر.. ماذا يُحضَّر لإيران؟ (أكسيوس)
محليات
07:43
بعد "عاصفة آب".. كيف سيكون طقس بداية أيلول؟
محليات
07:43
بعد "عاصفة آب".. كيف سيكون طقس بداية أيلول؟
محليات
06:30
خطف على طريقة الأفلام في عمشيت (فيديو)
محليات
06:30
خطف على طريقة الأفلام في عمشيت (فيديو)
محليات
01:27
نواب لا يغادرون إلا VIP! (أسرار النهار)
محليات
01:27
نواب لا يغادرون إلا VIP! (أسرار النهار)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026