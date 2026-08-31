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محليات

"حزب الله" يرفض الحوار.. هل من حل قريب؟ (الشرق الأوسط)

2026-08-31 | 01:04
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&quot;حزب الله&quot; يرفض الحوار.. هل من حل قريب؟ (الشرق الأوسط)
"حزب الله" يرفض الحوار.. هل من حل قريب؟ (الشرق الأوسط)

كتبت صحيفة "الشرق الأوسط":

اعتبرت مصادر وزارية مقرّبة من رئاسة الجمهورية أن كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ليس جديداً، بل يأتي في سياق استكمال المسار الذي يعتمده الحزب، مذكّرة بكلامه قبل يومين، حين قال إنه لولا الحزب لكانت إسرائيل وصلت إلى بيروت، معتبراً أن ما جرى يشكل انتصاراً.

ومع تأكيد المصادر أن كلام قاسم اليوم «ليس مرتبطاً بكلام رئيس الجمهورية»، تقول لـ«الشرق الأوسط» إنه يأتي في إطار «السردية التي يعتمدها مسؤولو حزب الله، والترجمة العملية لرفضهم الحوار الذي اقترحه الرئيس عون، وللمبادرات التي أطلقتها جهات عدة».

ورأت المصادر أن مواقف الحزب «تؤكد أنه ليس في وارد تقديم أي خطوة إلى الأمام أو العمل على إيجاد حل قريب»، معتبرة أن «المكابرة ليست جديدة، وهي مستمرة رغم كل التصعيد الإسرائيلي وسقوط المزيد من الضحايا ونسف المزيد من القرى والمنازل»، ولافتة إلى أن «الكثير من النازحين عادوا إلى مناطق النزوح نتيجة هذا الوضع».

ورأت المصادر أن «قول قاسم هذا الكلام خلال احتفال في إيران يحمل أيضاً رسالة إلى الإيرانيين بأن حزب الله لا يزال معهم، ويلتزم خطهم وتوجهاتهم وتعليماتهم».
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محليات

لبنان

إسرائيل

إيران

حزب الله

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عون من اليونان: مصممون على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وإقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار
05:25

عون من اليونان: مصممون على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وإقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، بعد لقائه نظيره اليوناني كونستانتينوس تاسولاس، أن لبنان مصمم على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، مشدداً على أن الحل يكون بالدبلوماسية لا بالحرب، وأن الشعب اللبناني تعب من الحروب وآن الأوان للبنان أن يرتاح.

05:25

عون من اليونان: مصممون على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وإقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، بعد لقائه نظيره اليوناني كونستانتينوس تاسولاس، أن لبنان مصمم على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، مشدداً على أن الحل يكون بالدبلوماسية لا بالحرب، وأن الشعب اللبناني تعب من الحروب وآن الأوان للبنان أن يرتاح.

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