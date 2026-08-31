"حزب الله" يرفض الحوار.. هل من حل قريب؟ (الشرق الأوسط)

كتبت صحيفة "الشرق الأوسط":



اعتبرت مصادر وزارية مقرّبة من رئاسة الجمهورية أن كلام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ليس جديداً، بل يأتي في سياق استكمال المسار الذي يعتمده الحزب، مذكّرة بكلامه قبل يومين، حين قال إنه لولا الحزب لكانت وصلت إلى ، معتبراً أن ما جرى يشكل انتصاراً.