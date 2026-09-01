عون في ذكرى لبنان الكبير: الرهان إنهاء الحروب والعودة إلى الدولة

وقال إن إعلان « الكبير» شكّل إنجازًا أساسيًا في بلورة الفكرة ، من خلال قيام كيان سياسي جامع لمختلف الأطياف اللبنانية، وتكريس دستوري للدولة صاحبة .

وأشار إلى أن هذا المسار استُكمل بإعلان اللبناني وقيام الجمهورية عام 1926، التي يحتفل لبنان بمئويتها طوال العام الحالي، قبل أن يترسخ لاحقًا مع نيل الاستقلال وقيام مؤسسات الدولة.

وأضاف: «رغم المعضلات والنزاعات، استمر لبنان، وهو يعود ليقوم بدوره بين الأمم»، معتبرًا أن الأساسي في المرحلة الراهنة يكمن في إخراج البلاد من دوامة الحروب وحماية سيادتها وإطلاق مسار بناء الدولة وتنشيط الحركة الاقتصادية وقطاع الأعمال.

وشدّد الرئيس عون على أن هذا المسار لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال عودة جميع اللبنانيين إلى الدولة، مؤكدًا أنها وحدها المرجعية الجامعة لهم، وأن الميثاق الوطني يشكل المنطلق الذي يوحّدهم ويحفظ تنوّعهم ضمن .