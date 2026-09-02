أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

رعب ودمار حتى الفجر.. ليلة قاسية عاشتها النبطية

2026-09-02 | 02:13
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
رعب ودمار حتى الفجر.. ليلة قاسية عاشتها النبطية
رعب ودمار حتى الفجر.. ليلة قاسية عاشتها النبطية

أفاد مراسل الجديد بأن أهالي مدينة النبطية وبلداتها وقراها أمضوا ليلة جديدة من التصعيد الإسرائيلي، تخللتها غارات جوية وقصف مدفعي مكثف، وسط أجواء من التوتر والهلع.

وبعيد منتصف ليل الثلاثاء–الأربعاء، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على حي الرويس في بلدة النبطية الفوقا، ما أدى إلى تدمير المزيد من منازل المدنيين.

وفي عربصاليم، استهدفت غارة فجرية غرفة الوقف التابعة لجبانة البلدة، التي تضم أدوات للحفر وعربات صغيرة تُستخدم في أعمال حفر القبور، ما أدى إلى تدميرها وإلحاق أضرار كبيرة بعدد من الأضرحة وتحطيم شواهد قبور، إضافة إلى تحطم زجاج عشرات المنازل المحيطة.

كما نفذت مسيّرة إسرائيلية فجراً غارة بصاروخ موجّه استهدفت منزل المسؤول في كشافة الرسالة حيدر حوماني، من دون تسجيل إصابات.

وأشار مراسل "الجديد" إلى أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بشكل عنيف ومركّز طوال الليل مرتفع علي الطاهر ومحيط تلة الدبشة عند الأطراف الشمالية للنبطية الفوقا، إضافة إلى دوحة كفررمان وأطراف ميفدون وزوطر الشرقية، مستخدمةً قذائف فوسفورية.

ومع ساعات الصباح، تعرضت أطراف بلدة زوطر الشرقية لعملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة.

مقالات ذات صلة
رعب ودمار حتى الفجر.. ليلة قاسية عاشتها النبطية

محليات

ودمار

الفجر..

ليلًا

النبطية؟

علي الطاهر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الكويت: السيطرة على حريق اندلع بمجمع سكني بعد استهدافه بمسيّرة إيرانية ولا إصابات بشرية
دعم الجيش وقوى الأمن.. عون والحجار يبحثان تحضيرات مؤتمر باريس

اقرأ ايضا في محليات

حماية لبنان أولاً.. عون يثمّن موقف بري
Play
05:46

حماية لبنان أولاً.. عون يثمّن موقف بري

وضع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حماية لبنان وشعبه في صدارة أهداف المفاوضات، مؤكدًا انفتاحه على كل خيار أو مسار يجنّب البلاد ويلات الحرب ويحمي سيادتها واستقرارها ومصالحها الوطنية.

05:46

حماية لبنان أولاً.. عون يثمّن موقف بري

وضع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حماية لبنان وشعبه في صدارة أهداف المفاوضات، مؤكدًا انفتاحه على كل خيار أو مسار يجنّب البلاد ويلات الحرب ويحمي سيادتها واستقرارها ومصالحها الوطنية.

يحدث الآن

اخترنا لكم
حماية لبنان أولاً.. عون يثمّن موقف بري
05:46
الرئيس عون: الأولوية حماية لبنان وشعبه وأنا منفتح على كل مسار يجنّب البلاد ويلات الحرب
05:40
الرئيس عون: أمام لبنان فرص كثيرة والمهم ألا نضيّعها في الحسابات الضيقة
05:40
الرئيس عون: مواجهة التحديات التي يمر بها لبنان لا تكون إلا بوحدتنا الوطنية وتضامننا الداخلي وأثني على تأكيد الرئيس بري التمسك بالجيش واتفاق الطائف والسلم الأهلي
05:39
خطة للزواج تنتهي بخطف طفل.. قوى الأمن تكشف التفاصيل
05:21
بداية أيلول حارّة.. وهذه تفاصيل الأيام المقبلة
05:06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026