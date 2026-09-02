رعب ودمار حتى الفجر.. ليلة قاسية عاشتها النبطية

وبعيد منتصف ليل الثلاثاء–الأربعاء، شنّ الطيران الحربي سلسلة غارات على حي الرويس في بلدة الفوقا، ما أدى إلى تدمير المزيد من منازل المدنيين.

وفي عربصاليم، استهدفت غارة فجرية غرفة الوقف التابعة لجبانة البلدة، التي تضم أدوات للحفر وعربات صغيرة تُستخدم في أعمال حفر القبور، ما أدى إلى تدميرها وإلحاق أضرار كبيرة بعدد من الأضرحة وتحطيم شواهد قبور، إضافة إلى تحطم زجاج عشرات المنازل المحيطة.

كما نفذت مسيّرة إسرائيلية فجراً غارة بصاروخ موجّه استهدفت المسؤول في كشافة حوماني، من دون تسجيل إصابات.

وأشار مراسل "الجديد" إلى أن المدفعية قصفت بشكل عنيف ومركّز طوال الليل مرتفع علي الطاهر ومحيط تلة الدبشة عند الأطراف الشمالية للنبطية الفوقا، إضافة إلى دوحة كفررمان وأطراف ميفدون وزوطر الشرقية، مستخدمةً قذائف فوسفورية.

ومع ساعات الصباح، تعرضت أطراف بلدة زوطر الشرقية لعملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة.