حماية لبنان أولاً.. عون يثمّن موقف بري

وقال عون، أمام وفد "لقاء البقاع إنماء وانتماء": "حدّدت الأهداف الرئيسية للمفاوضات، وهي تجنيب ويلات الحرب، وحماية سيادته واستقراره ومصالحه الوطنية. وأنا منفتح على كل خيار ومسار يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف، لأن الأولوية هي حماية لبنان وشعبه".

وعلى الصعيد الإنمائي، أكد عون العمل على تعزيز حضور الدولة في البقاع بما يوازي حاجاته وأهميته، من خلال الاهتمام بالمشاريع الإنمائية، وفي مقدمها مشروع - البقاع، والأوتوستراد ، ومجمع الجامعة ، إضافة إلى العناية بنهر الليطاني ومجراه.

وشدد على أن مواجهة التحديات التي يمر بها لبنان لا تكون إلا بالوحدة الوطنية والتضامن الداخلي.

وفي هذا السياق، أثنى عون على ما ورد في في ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر، ولا سيما تأكيده المسلّمات الأساسية للسلم الأهلي، والتمسك بالجيش واتفاق الطائف، واعتبارها خطوطًا حمراء.

واعتبر أن مواقف بري تشكل "رسالة إلى الداخل قبل أن تكون إلى الخارج".

وختم عون بالتأكيد أن أمام لبنان فرصًا كثيرة، مشددًا على أهمية عدم إضاعتها في الحسابات الضيقة، والتعلم من الماضي واستخلاص العبر منه لبناء مستقبل أفضل.