مراسل الجديد: غارة من مسيرة استهدفت حي الرويس جهة الحديقة المعصومة في مدينة النبطية وأدت إلى ارتقاء شهيد وإصابة شخص بجروح

أوقف لبنان شبكة مؤلفة من خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة سوريين أحدهم ضابط سابق في الاستخبارات السورية، بشبهة التخطيط لتنفيذ هجمات ضد القوات الحكومية في منطقة الساحل السوري، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني وكالة الصحافة الفرنسية، الأربعاء.



وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الشبكة تضم لبنانيين اثنين وثلاثة سوريين، أحدهم برتبة عقيد سابق في الاستخبارات، مشيرًا إلى ضبط أسلحة رشاشة وقنابل يدوية وبنادق قنص ومتفجرات بحوزتهم.



وبحسب المصدر، يدير الشبكة ضابط برتبة لواء في الجيش السوري السابق، يقيم في موسكو ومقرّب من الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.