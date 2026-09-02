لبنان يعزّز شراكاته الدولية.. لقاءان دبلوماسيان في الخارجية (صور)

وتناول اللقاء بحثًا معمّقًا في واقع العلاقات الثنائية بين لبنان
وفرنسا، وسبل الارتقاء بها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مع التوقف عند الدور الفرنسي التاريخي الداعم للبنان عبر مختلف المحطات
.
وشدّد الوزير رجي على حرص لبنان على تعزيز أواصر الصداقة العريقة التي تجمعه بفرنسا، متمنيًا للسفير دوريل التوفيق في أداء مهامه.
كما استقبل الوزير رجي سفير جمهورية
نيجيريا الاتحادية الجديد واسا سيغين ايجي، وتسلّم منه نسخة عن أوراق اعتماده، وتمنى له كل التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية الجديدة في لبنان.