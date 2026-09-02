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محليات

مراسل الجديد: نفذ الجيش الاسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة كفرتبنيت قضاء النبطية

2026-09-02 | 07:22
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مراسل الجديد: نفذ الجيش الاسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة كفرتبنيت قضاء النبطية
مراسل الجديد: نفذ الجيش الاسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة كفرتبنيت قضاء النبطية
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مراسل الجديد: نفذ الجيش الاسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة كفرتبنيت قضاء النبطية

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تطورات الجنوب على طاولة سلام والسفير السعودي
10:38

تطورات الجنوب على طاولة سلام والسفير السعودي

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام سفير المملكة العربية السعودية في لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري، وجرى البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة، ولا سيما التطورات في الجنوب، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون المشترك والبنّاء بين البلدين الشقيقين.


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بينهم ضابط سابق.. شبكة خططت لهجمات في الساحل السوري
09:43

بينهم ضابط سابق.. شبكة خططت لهجمات في الساحل السوري

أوقف لبنان شبكة مؤلفة من خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة سوريين أحدهم ضابط سابق في الاستخبارات السورية، بشبهة التخطيط لتنفيذ هجمات ضد القوات الحكومية في منطقة الساحل السوري، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني وكالة الصحافة الفرنسية، الأربعاء.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الشبكة تضم لبنانيين اثنين وثلاثة سوريين، أحدهم برتبة عقيد سابق في الاستخبارات، مشيرًا إلى ضبط أسلحة رشاشة وقنابل يدوية وبنادق قنص ومتفجرات بحوزتهم.

وبحسب المصدر، يدير الشبكة ضابط برتبة لواء في الجيش السوري السابق، يقيم في موسكو ومقرّب من الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

09:43

بينهم ضابط سابق.. شبكة خططت لهجمات في الساحل السوري

أوقف لبنان شبكة مؤلفة من خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة سوريين أحدهم ضابط سابق في الاستخبارات السورية، بشبهة التخطيط لتنفيذ هجمات ضد القوات الحكومية في منطقة الساحل السوري، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني وكالة الصحافة الفرنسية، الأربعاء.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الشبكة تضم لبنانيين اثنين وثلاثة سوريين، أحدهم برتبة عقيد سابق في الاستخبارات، مشيرًا إلى ضبط أسلحة رشاشة وقنابل يدوية وبنادق قنص ومتفجرات بحوزتهم.

وبحسب المصدر، يدير الشبكة ضابط برتبة لواء في الجيش السوري السابق، يقيم في موسكو ومقرّب من الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

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