الجيش يوقف 118 شخصًا في مناطق مختلفة.. أسلحة وتسلل وإطلاق نار

• توقيف المواطن (ح.ج.) في منطقة السفري – بعلبك، بجرم إطلاق النار على منزل عنصر في قوى الأمن الداخلي بتاريخ 19 /8 /2026.
• توقيف المواطنين: (ب.ا.)، (ي.ا.)، (ا.ا.)، (ج.ا.)، في بلدة الطيبة - بعلبك لإطلاقهم النار وترهيبهم المواطنين، وضُبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في حوزتهم.
• دهم منزل المواطن (ع.م.) في بلدة حور تعلا – بعلبك وتوقيفه، لمساعدته المطلوبين في مراقبة تحركات الجيش.
• توقيف المواطنَين (ع.د.) و(ا.د.) في بلدة النبي يوشع – المنيه الضنية لإطلاقهم النار وترهيبهم المواطنين، وضُبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في حوزتهم.
• دهم منزل المواطن (خ.ن.) في بلدة حوش السيد علي – الهرمل وتوقيفه، لتورطه في إشكال تخلله إطلاق نار، ما أدى إلى إصابة شخصَين.
• توقيف المواطن (ع.م.) في بلدة لاسا – جبيل لإطلاقه النار خلال إشكال بتاريخ 31 /8 /2026.
• توقيف 108 سوريين في مناطق مختلفة لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية وتجولهم دون أوراق قانونية.
سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
أعلنت السفارة الأميركية في القدس أن "السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى والسفير الأميركي في إسرائيل هاكابي التقيا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين لمناقشة المضي قدما في تنفيذ اتفاق الاطار"،