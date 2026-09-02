الجيش يوقف 118 شخصًا في مناطق مختلفة.. أسلحة وتسلل وإطلاق نار

• توقيف المواطن (ح.ج.) في منطقة السفري – ، بجرم إطلاق النار على عنصر في بتاريخ 19 /8 /2026.

• توقيف المواطنين: (ب.ا.)، (ي.ا.)، (ا.ا.)، (ج.ا.)، في بلدة الطيبة - بعلبك لإطلاقهم النار وترهيبهم المواطنين، وضُبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في حوزتهم.

• دهم منزل المواطن (ع.م.) في بلدة حور تعلا – بعلبك وتوقيفه، لمساعدته المطلوبين في مراقبة تحركات الجيش.

• توقيف المواطنَين (ع.د.) و(ا.د.) في بلدة النبي يوشع – المنيه الضنية لإطلاقهم النار وترهيبهم المواطنين، وضُبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في حوزتهم.

• دهم منزل المواطن (خ.ن.) في بلدة حوش السيد علي – الهرمل وتوقيفه، لتورطه في إشكال تخلله إطلاق نار، ما أدى إلى إصابة شخصَين.

• توقيف المواطن (ع.م.) في بلدة – لإطلاقه النار خلال إشكال بتاريخ 31 /8 /2026.

• توقيف 108 سوريين في مناطق مختلفة لدخولهم إلى الأراضي بطريقة غير شرعية وتجولهم دون أوراق قانونية.

سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.