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محليات

الجيش يوقف 118 شخصًا في مناطق مختلفة.. أسلحة وتسلل وإطلاق نار

2026-09-02 | 14:15
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الجيش يوقف 118 شخصًا في مناطق مختلفة.. أسلحة وتسلل وإطلاق نار
الجيش يوقف 118 شخصًا في مناطق مختلفة.. أسلحة وتسلل وإطلاق نار

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مناطق مختلفة شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية بهدف ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة التسلل غير الشرعي إلى الأراضي اللبنانية، وأوقفت بنتيجتها 10 مواطنين و108 سوريين وفقًا لما يلي:

•    توقيف المواطن (ح.ج.) في منطقة السفري – بعلبك، بجرم إطلاق النار على منزل عنصر في قوى الأمن الداخلي بتاريخ 19 /8 /2026.
•    توقيف المواطنين: (ب.ا.)، (ي.ا.)، (ا.ا.)، (ج.ا.)، في بلدة الطيبة - بعلبك لإطلاقهم النار وترهيبهم المواطنين، وضُبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في حوزتهم.
•    دهم منزل المواطن (ع.م.) في بلدة حور تعلا – بعلبك وتوقيفه، لمساعدته المطلوبين في مراقبة تحركات الجيش.
•    توقيف المواطنَين (ع.د.) و(ا.د.) في بلدة النبي يوشع – المنيه الضنية لإطلاقهم النار وترهيبهم المواطنين، وضُبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في حوزتهم.
•    دهم منزل المواطن (خ.ن.) في بلدة حوش السيد علي – الهرمل وتوقيفه، لتورطه في إشكال تخلله إطلاق نار، ما أدى إلى إصابة شخصَين.
•    توقيف المواطن (ع.م.) في بلدة لاساجبيل لإطلاقه النار خلال إشكال بتاريخ 31 /8 /2026.
•    توقيف 108 سوريين في مناطق مختلفة لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية وتجولهم دون أوراق قانونية.
سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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