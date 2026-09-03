حرب شاملة أم تسوية قريبة؟ (الديار)

جاء في صحيفة :

تعقيبا على الاحتمالات الماثلة امام هذه المنطقة الملتهبة، اعتبر مصدر اوروبي مطلع ان الوضع الاميركي-الايراني ينحدر الى الاسوأ اما هل يصل الى الهاوية الاخيرة، فقد استبعد المصدر الاوروبي هذا الامر رابطا ذلك بالاثمان الكبيرة التي تنتج عن الانفجار الكبير ومشيرا الى ان لا ولا تقضي مصلحتهما بتدهور الاحوال الى هذا الدرك.