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2026-09-03 | 00:50
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من وقف النار إلى حزب الله.. ماذا يجري على خط بعبدا؟ (اللواء)
قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لم ينقطع عن اجراء الاتصالات اللازمة من اجل السير قُدُماً لتثبيت وقف النار وعدم العودة الى الحرب من خلال ضوابط معينة. ولفتت الى تمسك
الرئيس عون
بالتفاوض يعود كما قال مرارا وتكرارا لوقف هذه الحرب وإعادة الأسرى والإعمار.
وأكدت انه في ما خص ملف الحوار مع
حزب الله
فلا شيء جديدا، ومن المستبعد قيامه الآن، واعتبرت ان غياب اللقاءات مع رئيس
مجلس النواب
لا يعني وجود اي تباين والدليل على ذلك
توجيه
الرئيس عون
اشادة بمواقف
الرئيس بري
في ذكرى تغييب الإمام
موسى
الصدر
.
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