من الهرمل إلى شمسطار.. ماذا ضبطت الريجي؟

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" في بيان، أن "جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الالكترونية المهرّبة والمعسّل المزوّر والسجائر المهرّبة والمزوّرة، نتيجة عمليات دهم نفّذها في والقصر والعين وشمسطار".

