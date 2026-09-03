قوة إسرائيلية تتوغّل في حلتا.. نداءات عبر مكبرات الصوت وحصار للأهالي
أفاد مراسل الجديد بأن قوة إسرائيلية مؤللة، تضم ثلاث آليات وجرافة عسكرية، توغلت في مزرعة حلتا الحدودية، القريبة من بلدة الماري والتابعة إداريًا لبلدة كفرشوبا، وفرضت حصارًا على المنطقة وقيودًا على حركة الأهالي، مانعةً إياهم من مغادرة منازلهم.
,طلبت القوات الإسرائيلية عبر مكبرات الصوت من السكان الخروج من منازلهم والتوجه سيرًا على الأقدام نحو أماكن وجودها، بعدما أجرت اتصالًا هاتفيًا بعضو الهيئة الاختيارية حاتم عبد العال والمختار عيسى عبد العال.
وحتى الساعة، لا تتوافر معلومات إضافية من داخل مزرعة حلتا في ظل الحصار الذي تفرضه القوات الإسرائيلية على المنطقة.