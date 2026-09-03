قوة إسرائيلية تتوغّل في حلتا.. نداءات عبر مكبرات الصوت وحصار للأهالي

,طلبت عبر مكبرات الصوت من السكان الخروج من منازلهم والتوجه سيرًا على الأقدام نحو أماكن وجودها، بعدما أجرت اتصالًا هاتفيًا بعضو الهيئة الاختيارية والمختار عبد العال.

وحتى الساعة، لا تتوافر معلومات إضافية من داخل مزرعة حلتا في ظل الحصار الذي تفرضه القوات الإسرائيلية على المنطقة.