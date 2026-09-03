"أحد أصحاب المولدات في الضاحية الجنوبية".. بقبضة أمن الدولة!

صدر عن – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

نتيجةً لتفاقم فوضى التسعير في قطاع اشتراكات المولدات الكهربائية في ، نفّذت مديرية جبل الإقليمية – مكتب ، بتاريخ ٢/٩/٢٠٢٦، كشفًا على المولدات الكهربائية في منطقة الضاحية الجنوبية، حيث تم ضبط عدد من المخالفات وتنظيم محاضر عدلية بحق المخالفين، بناءً على إشارة المالية.



كما تم توقيف المدعو (ع.د)، أحد أصحاب المولدات في منطقة الأجنحة الخمسة – حي السلم، لإخلاله المتكرر بتعهده الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن والمياه.



وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة المختص.