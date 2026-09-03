بالجرم المشهود مافيا المولدات تهدد فريق "الجديد".. والارقام تفضح المستور (تقرير)

كلّفت النيابة العامة المالية جهاز أمن الدولة البدء، صباحًا، بحملة للتدقيق في أسعار فواتير المولدات الكهربائية، على أن تشمل أصحاب المولدات الذين وثّق الزميل هادي الأمين مخالفاتهم ضمن نشرة أخبار «الجديد».



وفي موازاة التحرك القضائي، يعقد رئيس الحكومة غدًا اجتماعًا في السراي الحكومي، بحضور الوزراء المعنيين ومدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج، لمناقشة أزمة ارتفاع فواتير المولدات والإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة المخالفات وضبط الأسعار.

