بعد تحقيقات "الجديد" عن فاتورة المولدات.. الدولة تتحرك

كلّفت المالية البدء، صباحًا، بحملة للتدقيق في أسعار فواتير المولدات الكهربائية، على أن تشمل أصحاب المولدات الذين وثّق الزميل مخالفاتهم ضمن نشرة «الجديد».



وفي موازاة التحرك القضائي، يعقد رئيس الحكومة غدًا اجتماعًا في السراي الحكومي، بحضور الوزراء المعنيين ومدعي عام التمييز ، لمناقشة أزمة ارتفاع فواتير المولدات والإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة المخالفات وضبط الأسعار.

