وزيرة التربية توزّع شوكولا! (أسرار النهار)

عون: نجدد العهد على استمرار النضال لتحقيق الأهداف الوطنية ليحيا اللبنانيون بكرامة في وطن حر لا سلاح على أرضه إلا لقواهم الشرعية ولا سيادة على أبنائهم إلا لدولتهم