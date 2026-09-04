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عن برنامج "أمان".. بيان لوزارة الشؤون
2026-09-04 | 02:47
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عن برنامج "أمان".. بيان لوزارة الشؤون
أصدرت
وزارة الشؤون الاجتماعية
، بيانا عن استمرارية تمويل برنامج (أمان) "حرصاً منها على الشفافية ووضع الرأي العام أمام الواقع المالي للبرنامج"، واوضحت أن "التمويل الإضافي بقيمة 200 مليون
دولار
أميركي من
البنك الدولي
لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ لا يزال بانتظار إقراره في مجلس النواب"، واكدت ان "التمويل المتاح حالياً يسمح باستمرار التحويلات للمستفيدين حتى نهاية السنة الحالية، إلا أن استمرارية البرنامج وتوسيعه تتطلب استكمال مسارات التمويل الإضافية في أسرع وقت ممكن".
واعتبرت ان "استمرارية برنامج (أمان) أولوية وطنية، لما يمثله من شبكة حماية أساسية للأسر
اللبنانية
الأكثر فقراً وهشاشة، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة".
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