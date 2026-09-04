عن برنامج "أمان".. بيان لوزارة الشؤون

أصدرت ، بيانا عن استمرارية تمويل برنامج (أمان) "حرصاً منها على الشفافية ووضع الرأي العام أمام الواقع المالي للبرنامج"، واوضحت أن "التمويل الإضافي بقيمة 200 مليون أميركي من لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ لا يزال بانتظار إقراره في مجلس النواب"، واكدت ان "التمويل المتاح حالياً يسمح باستمرار التحويلات للمستفيدين حتى نهاية السنة الحالية، إلا أن استمرارية البرنامج وتوسيعه تتطلب استكمال مسارات التمويل الإضافية في أسرع وقت ممكن".

