عون وعيسى بحثا ما بعد الإفراج وجولة المفاوضات المقبلة

وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة
لاسيما تحرير دفعة من المحتجزين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية، اضافة إلى التحضيرات الجارية لانعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية
الاميركية الاسرائيلية.
وشكر الرئيس عون السفير
عيسى على الجهود التي بذلها من اجل تحرير عدد من المحتجزين اللبنانيين في إسرائيل
مؤكداً على ضرورة السعي لتحرير ما تبقى من هؤلاء وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات الثلاثية ومتابعة لمسار اتفاق الاطار . وتناول البحث ايضا المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة
الأميركية للجيش اللبناني والاعتمادات المخصصة لذلك في الكونغرس الاميركي
.