عون وعيسى بحثا ما بعد الإفراج وجولة المفاوضات المقبلة

وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع الراهنة والتطورات لاسيما تحرير دفعة من المحتجزين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية، اضافة إلى التحضيرات الجارية لانعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات الاميركية الاسرائيلية.وشكر عيسى على الجهود التي بذلها من اجل تحرير عدد من المحتجزين اللبنانيين مؤكداً على ضرورة السعي لتحرير ما تبقى من هؤلاء وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات الثلاثية ومتابعة لمسار اتفاق الاطار . وتناول البحث ايضا المساعدات التي تقدمها الأميركية للجيش اللبناني والاعتمادات المخصصة لذلك في الكونغرس .