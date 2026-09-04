"كهرباء لبنان" نحو شركة جديدة.. وحقوق العاملين على طاولة سلام

ترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، خُصص لبحث الخطوات المطلوبة لتحويل إلى شركة، في إطار مسار إصلاح قطاع الكهرباء الذي وضعته الحكومة على رأس أولوياتها.

وتناول الاجتماع إنشاء الشركة الجديدة، وحفظ حقوق العاملين في خلال المرحلة الانتقالية، إلى جانب استكمال تقييم أصول المؤسسة ونقلها.



وتأتي هذه الخطوات ضمن العمل على إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وتعزيز استدامته المالية وتحسين مستوى الخدمة واسترداد الكلفة، بما يمهّد للمراحل اللاحقة من إعادة تنظيم القطاع، ويسهم في معالجة أزماته المتراكمة وزيادة قدرته على تأمين التغذية الكهربائية بصورة مستدامة.



وحضر الاجتماع وزراء الطاقة والمياه جو الصدّي، والاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، والمهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، والعدل عادل نصار، والعمل محمد حيدر، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه، وعضو الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء سورينا مرتضى.



