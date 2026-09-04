وصفة جديدة: حشيش بالليمون (تابعوا النشرة المسائية)

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مصادر أمنية للجديد: المنشأة التي نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد من داخلها في علي الطاهر هي الأصغر بين منشأتين وكان حزب الله قد أخلاها سابقًا فيما دخلها الإسرائيلي قبل فترة من دون الإعلان عن ذلك
مصادر أمنية للجديد: المنشأة التي نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد من داخلها في علي الطاهر هي الأصغر بين منشأتين وكان حزب الله قد أخلاها سابقًا فيما دخلها الإسرائيلي قبل فترة من دون الإعلان عن ذلك
معلومات الجديد: سقوط علي الطاهر لم يكن مفاجئًا في التقديرات الأمنية والعسكرية ولا في حسابات حزب الله الذي كان يتوقّع خسارة الموقع في ضوء حجمِ الهجوم الإسرائيلي والحصارِ المفروض عليه
معلومات الجديد: سقوط علي الطاهر لم يكن مفاجئًا في التقديرات الأمنية والعسكرية ولا في حسابات حزب الله الذي كان يتوقّع خسارة الموقع في ضوء حجمِ الهجوم الإسرائيلي والحصارِ المفروض عليه
الرئيس سلام بحث مع السفير الأميركي ميشال عيسى الوضع في الجنوب والمسار التفاوضي والدعم الأميركي للجيش اللبناني
الرئيس سلام بحث مع السفير الأميركي ميشال عيسى الوضع في الجنوب والمسار التفاوضي والدعم الأميركي للجيش اللبناني
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