البنرين طلوع.. والذهب نزول؟ (فيديو)

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
أفاد مراسل "الجديد" بأن "الطيران الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات ليلًا على مناطق عدة في الجنوب والبقاع، طالت حي الرويس في النبطية، وعين التينة في البقاع الغربي، والرمادية في قضاء صور، وميفدون والكفور في قضاء النبطية".
أدان عضو لجنة الشؤون الخارجية مجلس النواب النائب إبراهيم الموسوي مشروع القرار الذي أرسلته وزارة الخارجية اللبنانية إلى اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.