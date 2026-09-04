البنرين طلوع.. والذهب نزول؟ (فيديو)

أفاد مراسل "الجديد" بأن "الطيران الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات ليلًا على مناطق عدة في الجنوب والبقاع، طالت حي الرويس في النبطية، وعين التينة في البقاع الغربي، والرمادية في قضاء صور، وميفدون والكفور في قضاء النبطية".