ردا على رجي.. رسالة من "حزب الله" الى الجامعة العربية

أدان عضو لجنة الشؤون الخارجية النائب إبراهيم الموسوي مشروع القرار الذي أرسلته إلى اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

وأعتبر الموسوي أن المشروع يشكّل انقلابًا على مضامين اتفاق الطائف والتفاهمات التي أنهت الحرب الأهلية عام 1989. ورأى أن "البندين 2 و3 وخصوصًا البند 5 تتضمن ما يساهم في تأجيج الانقسامات الداخلية اللبنانية والتأثير على التفاهم الوطني"، معتبرا ان ،المشروع يتضمن دعما لسياسة تخدم ولا سيما عبر استهداف شرعية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي". ودعا الموسوي الأعضاء في المجلس الوزاري إلى "التحفظ على المشروع وعدم الانجرار إلى ما وصفه بفخ الانقلاب على الدور السابق في رعاية اتفاق الطائف والشأن اللبناني"، واعلن الموسوي " " "الرفض القاطع للمشروع"، معتبرًا "مضمونه مشبوها ومسيئا مشبوهًا ومسيئًا لمبادئ الجامعة وميثاقها ودوره".