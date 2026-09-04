ردا على رجي.. رسالة من "حزب الله" الى الجامعة العربية

وأعتبر الموسوي أن المشروع يشكّل انقلابًا على مضامين اتفاق الطائف والتفاهمات التي أنهت الحرب الأهلية اللبنانية
عام 1989. ورأى أن "البندين 2 و3 وخصوصًا البند 5 تتضمن ما يساهم في تأجيج الانقسامات الداخلية اللبنانية والتأثير على التفاهم الوطني"، معتبرا ان ،المشروع يتضمن دعما لسياسة تخدم العدو الإسرائيلي
ولا سيما عبر استهداف شرعية المقاومة
في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي". ودعا الموسوي الدول العربية
الأعضاء في المجلس الوزاري إلى "التحفظ على المشروع وعدم الانجرار إلى ما وصفه بفخ الانقلاب على الدور العربي
السابق في رعاية اتفاق الطائف والشأن اللبناني"، واعلن الموسوي باسم
"حزب الله
" "الرفض القاطع للمشروع"، معتبرًا "مضمونه مشبوها ومسيئا مشبوهًا ومسيئًا لمبادئ الجامعة العربية
وميثاقها ودوره".