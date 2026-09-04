شهداء وجرحى جنوبًا وبقاعًا.. والجيش الإسرائيلي يزعم

وفي حصيلة رسمية أولية، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة سقوط 3 شهداء
و23 جريحًا جراء الغارات الإسرائيلية
هذا المساء.
وبحسب البيان، "سقط شهيد
و15 جريحًا في الرمادية بقضاء صور، بينهم 6 مسعفين من كشافة الرسالة
و3 سيدات وطفلتان، فيما سقط شهيدان في كفرمان بقضاء النبطية.
كما أصيب 3 أشخاص، بينهم سيدة، في النبطية الفوقا، و4 أشخاص، بينهم سيدتان، في ميفدون بقضاء النبطية، إضافة إلى إصابة شخص سوري الجنسية في عين التينة بالبقاع الغربي
".
وفي وقت لاحق، زعمت المتحدثة باسم
الجيش الإسرائيلي
، أن "الجيش الإسرائيلي إعترض مسيرة أطلقها "حزب الله
" في جنوب لبنان
"، معلنةً في منشور على منصة "أكس" أن "الجيش الإسرائيلي شن غارات ردًا على ذلك".