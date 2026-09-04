شهداء وجرحى جنوبًا وبقاعًا.. والجيش الإسرائيلي يزعم

أفاد مراسل "الجديد" بأن "الطيران شنّ سلسلة غارات ليلًا على مناطق عدة في الجنوب والبقاع، طالت حي الرويس في النبطية، وعين التينة في البقاع ، والرمادية في قضاء صور، وميفدون والكفور في قضاء النبطية".

وفي حصيلة رسمية أولية، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة سقوط 3 و23 جريحًا جراء هذا المساء.



وبحسب البيان، "سقط و15 جريحًا في الرمادية بقضاء صور، بينهم 6 مسعفين من كشافة و3 سيدات وطفلتان، فيما سقط شهيدان في كفرمان بقضاء النبطية.



كما أصيب 3 أشخاص، بينهم سيدة، في النبطية الفوقا، و4 أشخاص، بينهم سيدتان، في ميفدون بقضاء النبطية، إضافة إلى إصابة شخص سوري الجنسية في عين التينة بالبقاع ".



وفي وقت لاحق، زعمت المتحدثة الجيش ، أن "الجيش الإسرائيلي إعترض مسيرة أطلقها " " في "، معلنةً في منشور على منصة "أكس" أن "الجيش الإسرائيلي شن غارات ردًا على ذلك".