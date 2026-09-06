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محليات

مياه الليطاني إلى التقنين.. خفض إنتاج الكهرباء من القرعون لحماية مخزون السنة المقبلة

2026-09-06 | 09:00
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مياه الليطاني إلى التقنين.. خفض إنتاج الكهرباء من القرعون لحماية مخزون السنة المقبلة
مياه الليطاني إلى التقنين.. خفض إنتاج الكهرباء من القرعون لحماية مخزون السنة المقبلة

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، أن "إجمالي إنتاج معامل الطاقة الكهرومائية التابعة لها خلال شهر آب 2026 بلغ نحو 33 مليون كيلوواط ساعة، وقد تحقق هذا الإنتاج بالاعتماد بصورة أساسية على مخزون بحيرة القرعون، في ظل توقف تدفق مياه نهر الليطاني إلى البحيرة وانخفاض التصريف الوارد إليها إلى الصفر".

وأوضحت المصلحة أن "إجمالي كميات المياه المستهلكة من البحيرة خلال الشهر بلغ نحو 21 مليون متر مكعب، استُخدم منها حوالى 19 مليون متر مكعب لإنتاج الطاقة الكهرومائية في معامل عبد العال وأرقش وحلو، فيما يعود الفرق بصورة أساسية إلى الفاقد الناتج من التبخر الطبيعي من سطح البحيرة. كما جرى تحويل مياه عين الزرقاء لتلبية احتياجات الري في مشروع القاسمية. وبلغ مخزون بحيرة القرعون في نهاية شهر آب نحو 91 مليون متر مكعب، في حين يتوجب المحافظة على ما يقارب 50 مليون متر مكعب كمخزون استراتيجي للسنة المقبلة، ما يترك نحو 41 مليون متر مكعب قابلة للاستخدام خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي ضمن إدارة محسوبة للمخزون.

وانطلاقاً من هذه المعطيات، تعمل المصلحة على إعادة برمجة كميات المياه المخصصة لإنتاج الطاقة الكهرومائية خلال أشهر أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول، بما يضمن استدامة الإنتاج والمحافظة في الوقت نفسه على المخزون الاستراتيجي لبحيرة القرعون.

ولهذه الغاية، ستعتمد المصلحة قدرة تشغيلية بحدود 30 ميغاواط بدلاً من نحو 40 ميغاواط المعتمدة حالياً، بما يسمح بترشيد استخدام المياه المتبقية وتوزيعها على الأشهر المقبلة بصورة تضمن ديمومة الإنتاج من دون المساس بالمخزون المائي الواجب الاحتفاظ به للسنة المقبلة".

وأكدت أن "إدارة إنتاج الطاقة الكهرومائية ستبقى خاضعة لمعادلة متوازنة بين استثمار الموارد المائية المتاحة وتأمين استمرارية الإنتاج والحفاظ على المخزون الاستراتيجي".
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مياه الليطاني إلى التقنين.. خفض إنتاج الكهرباء من القرعون لحماية مخزون السنة المقبلة

محليات

المصلحة الوطنية

نهر الليطاني

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