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قناة الجديد
2026
07:22
نشرة اخبار الظهيرة من قناة الجديد
06:00
بعد استهداف مستشفى جنوباً.. بيان لوزارة الصحة
05:55
بعد تضرر مبناها في النبطية.. المالية تعلن خطة طوارئ لتسيير المعاملات
05:43
سرقة في هذه المنطقة.. وقوى الأمن تبحث عن امرأتين
05:34
وزارة الصحة تكشف حصيلة الغارات على النبطية ومحيطها
محليات
بري: إسرائيل تثبت بالدليل القاطع أنها لم تلتزم بأي صيغ من صيغ وقف إطلاق النار وهي متفلّتة من كل القواعد والاتفاقات والتفاهمات
2026-09-06 | 09:12
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بري: إسرائيل تثبت بالدليل القاطع أنها لم تلتزم بأي صيغ من صيغ وقف إطلاق النار وهي متفلّتة من كل القواعد والاتفاقات والتفاهمات
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بري: إسرائيل تثبت بالدليل القاطع أنها لم تلتزم بأي صيغ من صيغ وقف إطلاق النار وهي متفلّتة من كل القواعد والاتفاقات والتفاهمات
محليات
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والتفاهمات
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الجيش الإسرائيلي ينذر سكان مبنى في بلدة عربصاليم - قضاء النبطية
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