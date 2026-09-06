قصر دُمّر في النبطية الفوقا.. كيف بدا بعد الغارات؟ (صورة)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدتَي الخضر وبريتال – بعلبك، وأوقفت 4 مواطنين وسوريَّين وضبطت في حوزتهم مخدرات وأسلحة وذخائر حربية.كما دهمت وحدة أخرى، بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، منزل أحد المطلوبين في بلدة بريتال – بعلبك، وضبطت معملًا لتزوير العملات والمستندات الرسمية، ومبالغ مالية مزورة، إضافة إلى أسلحة وذخائر حربية.سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.