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محليات

الوكالة الوطنية: قصف مدفعي يستهدف بلدة بني حيان

2026-09-06 | 15:04
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الوكالة الوطنية: قصف مدفعي يستهدف بلدة بني حيان
الوكالة الوطنية: قصف مدفعي يستهدف بلدة بني حيان
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الوكالة الوطنية: قصف مدفعي يستهدف بلدة بني حيان

محليات

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سلام يردّ على جعجع: لا انتقاص من دور رجي ولا استبعاد له
15:21

سلام يردّ على جعجع: لا انتقاص من دور رجي ولا استبعاد له

صدر عن رئيس الحكومة نواف سلام البيان التالي:

"استمعت الى خطاب الدكتور سمير جعجع اليوم واستوقفني كلامه في امرين:

أولاً، إذ أقدر حرص الحكيم على عمل المؤسسات، فالدستور ينص على ان مجلس الوزراء هو الذي يضع السياسة العامة للحكومة في جميع المجالات، بما فيها السياسة الخارجية، فيما يتولى كل وزير إدارة شؤون وزارته وتطبيق هذه السياسة ضمن صلاحياته. ومن هنا فان السياسة الخارجية للدولة اللبنانية ليست سياسة شخص او وزارة بمعزل عن الحكومة.
اما تشكيل الوفود الرسمية ومشاركة الوزراء في الزيارات الخارجية، فيحدَّدان وفق طبيعة كل زيارة وجدول اعمالها ومتطلباتها. وانا على تنسيق وتعاون دائمين مع معالي الوزير رجي في كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية. وفي هذا السياق، وكما يعرف وزير الخارجية، فمن المقرر ان يرافقني الى اجتماعات الدورة المقبلة من اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة كما تتطلبه طبيعة المهمة والاجتماعات المرتقبة خلالها. كما انني طلبت منه ان يشارك معي بعدها في الاجتماع الذي سأعقده مع وزير الخارجية الأميركي في واشنطن. فلا انتقاص من دوره اواستبعاد له.

15:21

سلام يردّ على جعجع: لا انتقاص من دور رجي ولا استبعاد له

صدر عن رئيس الحكومة نواف سلام البيان التالي:

"استمعت الى خطاب الدكتور سمير جعجع اليوم واستوقفني كلامه في امرين:

أولاً، إذ أقدر حرص الحكيم على عمل المؤسسات، فالدستور ينص على ان مجلس الوزراء هو الذي يضع السياسة العامة للحكومة في جميع المجالات، بما فيها السياسة الخارجية، فيما يتولى كل وزير إدارة شؤون وزارته وتطبيق هذه السياسة ضمن صلاحياته. ومن هنا فان السياسة الخارجية للدولة اللبنانية ليست سياسة شخص او وزارة بمعزل عن الحكومة.
اما تشكيل الوفود الرسمية ومشاركة الوزراء في الزيارات الخارجية، فيحدَّدان وفق طبيعة كل زيارة وجدول اعمالها ومتطلباتها. وانا على تنسيق وتعاون دائمين مع معالي الوزير رجي في كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية. وفي هذا السياق، وكما يعرف وزير الخارجية، فمن المقرر ان يرافقني الى اجتماعات الدورة المقبلة من اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة كما تتطلبه طبيعة المهمة والاجتماعات المرتقبة خلالها. كما انني طلبت منه ان يشارك معي بعدها في الاجتماع الذي سأعقده مع وزير الخارجية الأميركي في واشنطن. فلا انتقاص من دوره اواستبعاد له.

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