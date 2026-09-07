عقارات شيعية خارج مربع نفوذ الحزب (أسرار النهار)

كتب النائب فراس حمدان في منشور على منصة "إكس": أما وبعد سقوط علي الطاهر، وما سبقها من عشرات البلدات والمدن، ورفض حزب الله كل المبادرات الرامية إلى تسليمها إلى الجيش اللبناني، وحمايةً لما تبقّى من حواضر وبيوت وذكريات، فإنني أطلب من الجيش اللبناني ورئاسة الجمهورية والحكومة اللبنانية التحرّك فوراً، ونشر الجيش اللبناني والقوى الأمنية بشكل مكثّف وفعّال في مدينة النبطية، ومنع أي نشاط عسكري لحزب الله، لسحب الذرائع من العدو.