من الخروقات إلى قضم الأراضي.. تصعيد إسرائيلي يهدد الجنوب (اللواء)

قالت مصادر سياسية مطلعة لـصحيفة "اللواء" إن التصعيد الحاصل في الجنوب ينذر بمضاعفات خطيرة لجهة توسيع ما يعرف بالمنطقة الأمنية ما يعني ان الإحتلال انتقل الى مرحلة بإضافة أراض جديدة عبر قضمها أو عبر هذا التوسع.

وأشارت المصادر الى ان هذه التطورات ستفرض نفسها على جولة المفاوضات المقبلة وسيتعين على التحرك بسرعة من أجل وقف ما تقوم به اسرائيل في الجنوب، والذي كما قال يتجاوز خروقات اتفاق الإطار، مرجحة ان تكون لرئيس الجمهورية سلسلة اجتماعات تصب في سياق الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها لاسيما انه ليس معروفاً المخطط الذي تنوي تنفيذه .