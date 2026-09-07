شهداء كفررمان.. أم ورضيعها! (صورة)

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان ، والوفد المرافق، في حضور وزير العدل عادل نصار والسفير الفرنسي في لبنان باتريك دوريل.



وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات اللبنانية–الفرنسية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالين القضائي والعدلي، ودعم مسار الإصلاحات القضائية وتعزيز استقلالية القضاء، ولا سيما في ضوء التعاون القائم بين وزارتي العدل في البلدين.



كما تناول البحث التطورات في الجنوب، في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير، والمساعي المبذولة على الصعيد الدبلوماسي، بما يفضي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وعودة الاستقرار إلى الجنوب.



كذلك، جرى التداول في مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل، وأهمية تفادي أي فراغ ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.