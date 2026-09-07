من الجمعة حتى اليوم.. إليكم حصيلة الشهداء والجرحى جراء الغارات الاسرائيلية

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة حصيلة غير نهائية لاعتداءات في الأيام الثلاثة الماضية، والتي أدت حتى الساعة إلى 27 شهيدًا و69 جريحًا من بينهم أطفال وسيدات ومسعفون، وذلك وفق التالي:







الإثنين 7 أيلول، في كفررمان، 12 شهيدًا و10 جرحى حتى الساعة:

- إرتفعت حصيلة المستهدف إلى 11 بعد استشهاد ثلاثة من الجرحى، هما طفل وسيدتان. وباتت الحصيلة كالتالي: 11 شهيدا في المنزل المستهدف من بينهم طفلان وأربع سيدات و8 جرحى من بينهم 3 أطفال ومسعف في الهيئة الصحية.

- كانت الغارة على سيارة في البلدة نفسها قد أدت إلى مسعف في كشافة وجريحين في الرسالة.





أمس الاحد 6 أيلول، 11 شهيدًا و26 جريحًا في حصيلة نهائية:

- عربصاليم: شهيدتان و6 جرحى من بينهم طفلتان.

- كفررمان: 4 جريحات

- النبطية الفوقا موقف فخر الدين: شهيدان و5 جرحى من بينهم إعلاميان في غارتين

- النبطية حي الراهبات: 8 جرحى من بينهم طفلة وسيدتان

- النبطية التحتا: جريحان من بينهم طفل

- النبطية الفوقا: 7 وجريح





نهار السبت ٥ ايلول

زوطر : جريح





ليل الجمعة السبت في حصيلة نهائية، 4 شهداء و32 جريحا:

- النبطية: شهيد و3 جرحى من بينهم سيدة

- كفرمان قضاء النبطية: شهيدان

- ميفدون قضاء النبطية: شهيدة (18 عاما) و 9 جرحى من بينهم 3 سيدات وطفلان

- النبطية الفوقا: جريحان

- الكفور قضاء النبطية: جريح

- الرمادية قضاء صور: 16 جريحا من بينهم 3 أطفال و4 سيدات و 6 مسعفين

- : جريح