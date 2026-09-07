من الجمعة حتى اليوم.. إليكم حصيلة الشهداء والجرحى جراء الغارات الاسرائيلية

اليوم
الإثنين 7 أيلول، في كفررمان، 12 شهيدًا و10 جرحى حتى الساعة:
- إرتفعت حصيلة الشهداء في المنزل
المستهدف إلى 11 بعد استشهاد ثلاثة من الجرحى، هما طفل وسيدتان. وباتت الحصيلة كالتالي: 11 شهيدا في المنزل المستهدف من بينهم طفلان وأربع سيدات و8 جرحى من بينهم 3 أطفال ومسعف في الهيئة الصحية.
- كانت الغارة على سيارة في البلدة نفسها قد أدت إلى شهيد
مسعف في كشافة الرسالة
وجريحين في الرسالة.
أمس الاحد 6 أيلول، 11 شهيدًا و26 جريحًا في حصيلة نهائية:
- عربصاليم: شهيدتان و6 جرحى من بينهم طفلتان.
- كفررمان: 4 جريحات
- النبطية الفوقا موقف فخر الدين: شهيدان و5 جرحى من بينهم إعلاميان في غارتين
- النبطية حي الراهبات: 8 جرحى من بينهم طفلة وسيدتان
- النبطية التحتا: جريحان من بينهم طفل
- النبطية الفوقا: 7 شهداء
وجريح
نهار السبت ٥ ايلول
زوطر الغربية
: جريح
ليل الجمعة السبت في حصيلة نهائية، 4 شهداء و32 جريحا:
- النبطية: شهيد و3 جرحى من بينهم سيدة
- كفرمان قضاء النبطية: شهيدان
- ميفدون قضاء النبطية: شهيدة (18 عاما) و 9 جرحى من بينهم 3 سيدات وطفلان
- النبطية الفوقا: جريحان
- الكفور قضاء النبطية: جريح
- الرمادية قضاء صور: 16 جريحا من بينهم 3 أطفال و4 سيدات و 6 مسعفين
- عين التينة البقاع الغربي
: جريح