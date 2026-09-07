أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

إشكال بين "حزب الله" و"أمل" في عربصاليم؟.. بيان للبلدية

2026-09-07 | 08:52
views
مشاهدات عالية
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إشكال بين &quot;حزب الله&quot; و&quot;أمل&quot; في عربصاليم؟.. بيان للبلدية
إشكال بين "حزب الله" و"أمل" في عربصاليم؟.. بيان للبلدية

صدر عن بلدية عربصاليم، البيان الآتي:

على إثر ما نُشر اليوم في بعض وسائل الإعلام من أخبار تتناول إشكالات في بلدة عربصاليم، يهمّ بلدية عربصاليم أن توضح أن ما ورد في هذا السياق لا يعكس حقيقة الواقع في البلدة، وهو عار من الصحة جملةً وتفصيلًا.

وتؤكد البلدية أن الإشكال الذي حصل كان فرديًا ومحدودًا، وقد جرى تطويقه ومعالجته، ولا يمتّ بصلة إلى أجواء البلدة وأهلها الذين لطالما شكّلوا نموذجًا في الأخوّة والتضامن والتكاتف.

وإذ تحرص البلدية على وحدة البلدة وأهلها، تدعو وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة والتثبّت من المعلومات قبل نشرها، حفاظًا على السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وتجنّبًا لأي فتنة أو توتر بين أبناء المجتمع الواحد.

وتؤكد بلدية عربصاليم أن أهلها سيبقون، كما عهدهم الجميع، عنوانًا للأخوّة والتضامن والصمود في وجه التحديات والاعتداءات الاسرائيلية".
 
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت معلومات حول إشكال بين مناصرين لـ "حزب الله" و"حركة أمل" على خلفية التطورات الأخيرة في البلدة.
 
 
 
مقالات ذات صلة
إشكال بين "حزب الله" و"أمل" في عربصاليم؟.. بيان للبلدية

محليات

حزب الله

حركة أمل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا عنصرا من "حزب الله" بعد الإشتباك معه وجهًا لوجه في مرتفعات الشقيف جنوب لبنان
مراسل الجديد: شهيد جراء الغارة التي استهدفت دراجة نارية على طريق بلدة الريحان - سجد

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لكم
مصادر دبلوماسية للجديد: موعد المفاوضات في منتصف أيلول يرجح ترحيله الى الأيام الـ 10 الأخيرة من الشهر الحالي دون أي جزم والاجتماع سيكون بمستوى "خبراء" ولا تأثيرات في الملف الميداني والسياسي
13:06
مراسل الجديد: غارة استهدفت النبطية الفوقا
13:02
مراسل الجديد: الجيش الاسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة كفرتبنيت
13:00
مصادر سياسية للجديد: مؤشرات مقلقة من التصعيد الاسرائيلي الذي لا يتقاطع مع مسار التفاوض والوضع في الجنوب شائك يتوجب متابعته وإيقافه
12:40
مراسل الجديد: غارة إستهدفت المنصوري في قضاء صور
12:26
الوضع مقلق ومتأزم.. متى تتوقف اسرائيل وأين؟
12:10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026