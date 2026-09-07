إشكال بين "حزب الله" و"أمل" في عربصاليم؟.. بيان للبلدية

صدر عن بلدية عربصاليم، البيان الآتي:

على إثر ما نُشر في بعض من تتناول إشكالات في بلدة عربصاليم، يهمّ بلدية عربصاليم أن توضح أن ما ورد في هذا السياق لا يعكس حقيقة الواقع في البلدة، وهو عار من الصحة جملةً وتفصيلًا.



وتؤكد البلدية أن الإشكال الذي حصل كان فرديًا ومحدودًا، وقد جرى تطويقه ومعالجته، ولا يمتّ بصلة إلى أجواء البلدة وأهلها الذين لطالما شكّلوا نموذجًا في الأخوّة والتضامن والتكاتف.



وإذ تحرص البلدية على وحدة البلدة وأهلها، تدعو وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة والتثبّت من المعلومات قبل نشرها، حفاظًا على السلم والوحدة الوطنية، وتجنّبًا لأي فتنة أو توتر بين أبناء المجتمع الواحد.



وتؤكد بلدية عربصاليم أن أهلها سيبقون، كما عهدهم الجميع، عنوانًا للأخوّة والتضامن والصمود في وجه التحديات والاعتداءات الاسرائيلية".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت معلومات حول إشكال بين مناصرين لـ " " و" " على خلفية التطورات في البلدة.