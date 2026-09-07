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محليات

الوضع مقلق ومتأزم.. متى تتوقف اسرائيل وأين؟

2026-09-07 | 12:10
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الوضع مقلق ومتأزم.. متى تتوقف اسرائيل وأين؟
الوضع مقلق ومتأزم.. متى تتوقف اسرائيل وأين؟

المشهد ميداني لا سياسي، وفيه مؤشرات مقلقة من التصعيد الاسرائيلي والذي بحسب مصادر سياسية لا يتقاطع مع مسار التفاوض، وأمام ما تصفه المصادر بالمشهد المتأزم جنوبا والمرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد، فإن لبنان لم يتبلغ بعد موعد روما، مضيفة أن الإشكالية أبعد من رزنامة أو تاريخ، فهناك وضع شائك جنوبا يتوجب متابعته وإيقافه، ومن غير الواضح متى تتوقف إسرائيل وأين؟

المصادر الدبلوماسية قالت إن موعد منتصف أيلول يرجح ترحيله الى الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الحالي من دون أي جزم، فالعقبة الاساس تكمن في توسع الاحتلال، وتكثيف الغارات، إضافة الى ملف سلاح حزب الله، وإسرائيل لن تقدم أي تنازلات قبل أسابيع انتخاباتها، في وقت تسعى فيه الى تأمين الاصوات عبر تطمين مستوطني الشمال بأنها جيشها باق في الاراضي اللبنانية، ففائض القوة الميداني تترجمه إسرائيل نسفا وتدميرا وشهداء، وعليه يبقى وحده موعد فرنسا قائما في السابع عشر من أيلول.

وفي المعلومات أن الاجتماع سيكون بمستوى "خبراء " وبالتالي لا تأثيرات له في الملف الميداني أو السياسي، فيما قالت مصادر دبلوماسية أوروبية أن لا تعويل كبيرا على الجهد رغم حسن النية، فالعلاقة بين فرنسا وإسرائيل في أسوأ مراحلها وتحديدا بعد تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قبل أيام أمام طلاب غاضبين في باريس مما يعتبرونه تقصيرا فرنسيا في إدانة ما تقوم به اسرائيل. 

وتصريح بارو أمامهم عن أنه لا يعرف لا بلدا قدم لفلسطين ما قدمته فرنسا منذ السابع من اكتوبر، هذا الموقف تحديدا والذي استدعى ردا إسرائيليا غير مسبوق بحق رئيس فرنسي والذي اتى على لسان وزير مكافحة معاداة السامية في الحكومة الاسرائيلية إذ قال حرفيا: لحسن الحظ فإن بارو سيصبح قريبا وزيرا سابقا، ولن يتأخر ماكرون في اللحاق الى مزبلة التاريخ.
 
 
 
 
 
 
 
 
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مصادر دبلوماسية للجديد: موعد المفاوضات في منتصف أيلول يرجح ترحيله الى الأيام الـ 10 الأخيرة من الشهر الحالي دون أي جزم والاجتماع سيكون بمستوى "خبراء" ولا تأثيرات في الملف الميداني والسياسي
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