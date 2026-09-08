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محليات

من النبطية إلى صيدا.. خطة واسعة لإصلاح طرق الجنوب

2026-09-08 | 07:45
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من النبطية إلى صيدا.. خطة واسعة لإصلاح طرق الجنوب
من النبطية إلى صيدا.. خطة واسعة لإصلاح طرق الجنوب

تواصل وزارة الأشغال العامة والنقل توسيع ورش تأهيل وصيانة الطرق في الجنوب، مع تقدّم الأعمال في عدد من المحاور في قضائي النبطية وصيدا، ضمن خطة الوزارة لتحسين شبكة الطرق ومعالجة النقاط التي تحتاج إلى تدخل.


وفي زوطر الغربية في قضاء النبطية، بدأت أعمال ترميم الجور ضمن المناطق التجريبية، فيما تتواصل أعمال التأهيل على طريق عبا – المغريقة، بما يشمل معالجة الطريق وتجهيزه وإعادة تزفيت المقاطع المستهدفة.

وفي قضاء صيدا، تتواصل أعمال التزفيت والتأهيل على طريق الصرفند – طريق الثانوية وطريق الحسينية، إضافة إلى طريق البيسارية – قعقعية الصنوبر والمعمارية، حيث تشمل الورش معالجة المقاطع المتضررة وتجهيزها وإعادة تزفيتها.

أما على جسر الشمسية على الأوتوستراد الدولي (الطريق البحرية)، في محلة العاقبية، فتتقدم أعمال إعادة التأهيل الإنشائي، وتشمل تنفيذ الأعمال الخرسانية والتسليح واستكمال أجزاء المنشأ، بما يهدف إلى إعادة تأهيل الجسر وتعزيز سلامته.

كما تتواصل الأعمال على الأوتوستراد الدولي صيدا – برج رحال، وتشمل أعمال الدهان وتركيب عيون القطط، فيما تستمر الأعمال على الأوتوستراد الدولي الزهراني – النبطية، وتشمل تخطيط الطريق وتنفيذ إجراءات السلامة العامة، إلى جانب أعمال الأرصفة عند التقاطعات الخطرة.

وتؤكد وزارة الأشغال العامة والنقل أن هذه الورش تأتي ضمن برنامج متواصل لتأهيل شبكة الطرق في الجنوب، على أن تُستكمل الأعمال تباعاً، بما يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية وتحسين حركة التنقل بين البلدات والمناطق.
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