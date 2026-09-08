السفير ميشال عيسى: مافي حرب (شاهد الفيديو)

أفاد مراسل الجديد في النبطية أن شوارع المدينة شهدت بعد ظهر اليوم تحركا لدوريات مكثفة ولافتة للجيش اللبناني أشاعت أجواء من الارتياح والاطمئنان لدى المواطنين، فيما أفيد أنها من ضمن الإجراءات الروتينية التي ينفذها الجيش في معظم المناطق والتبديلات بين المواقع.