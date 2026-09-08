قبالة طرابلس.. غرق مركب وعمليات الإنقاذ مستمرة

غرق فجر مركب على متنه 22 راكبًا من بينهم، 20 ولبنانيان، على بعد نحو 3 كيلومترات قبالة شاطئ ، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ للعثور على باقي ال