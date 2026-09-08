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الدفاع المدني: إنقاذ 22 شخصاً كانوا على متن المركب الذي غرق قبالة شواطئ طرابلس
2026-09-08 | 12:05
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الدفاع المدني: إنقاذ 22 شخصاً كانوا على متن المركب الذي غرق قبالة شواطئ طرابلس
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