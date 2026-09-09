إنفتاح أميركي "ودِّي" على البيئة الشيعية (اللواء)

رمت المواقف التي أطلقها سفير الاميركية في ميشال عيسى بظلالها على المشهد اللبناني، لجهة رسالة الانفتاح ، التي وصفتها مصادر دبلوماسية للواء «بالودية» على البيئة الشيعية، التي مفادها ان الجانب الاميركي يحاول فهم هذه البيئة بطريقة صحيحة.

وحسب مصادر المجلس، فاللقاء اتّسم بالصراحة البالغة، وان الشيخ الخطيب ابلغ الزائر ان السفير عيسى نقل موقف الادارة الاميركية في هذه المرحلة.

وتشدد على «ضرورة ان يكون للولايات المتحدة دور عادل ومتوازن على الاقل من اجل معالجة الازمة»، مؤكدا ان «الشيعة ليسوا ارهابيين ،ولم يحملوا السلاح رفاهية وانما بسبب الاحتلال الاسرائيلي، وهم مستعدون لمعالجة هذا الموضوع اذا توفرت الضمانة والحماية لهم، بما يؤدي الى طمأنتهم على مستقبلهم ومصيرهم».