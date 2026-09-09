"صمتنا ليس من فراغ".. ماذا أبلغ حزب الله المعنيين؟ (الجمهورية)

كشف مصدر سياسي بارز لـ«الجمهورية»، انّ «حزب الله» أبلغ إلى من يعنيه الامر، انّه لن يعطي ما يريد في التوقيت الذي يريده، من أجل حساباته ، وانّ الصمت العسكري الذي يعتمده ليس من فراغ.

ورأى المصدر «انّ نتنياهو يريد التصعيد لتحسين شروطه، بعد أن رجحت استطلاعات الرأي كفة منافسه غادي إيزنكوت» وتخوف المصدر من انّ نشوب الحرب يصبح احتمالاً كبيراً في أواخر الشهر، إذا لم ينفع نتنياهو التصعيد المحدود الذي يقوم به لردم الفارق وانّ التسخين والتحضير لأيام قتالية قريباً، أصبح ضمن السيناريوهات المتوقعة لدى المسؤولين والأجهزة في وهو سيذهب إلى خلق ذرائع تغطي له هذه الحرب.