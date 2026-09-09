حزام أمني جديد.. ماذا تخطّط إسرائيل للجنوب؟ (الأنباء)

أوضح مصدر مطلع، لـ"الأنباء الإلكترونية"، أنّ المعطيات المتداولة عسكرياً تشير، حتى الآن، إلى إعادة انتشار وتعديل في عمق الانتشار ، وليس إلى تخلي عن وجودها العسكري داخل الأراضي ، مشدّدًا على أنه "وفق التسريبات ، يجري بحث نقل الجيش من الخط الأصفر الحالي إلى جديد بعمق يقارب كيلومترين إلى 4 كيلومترات، مع إنشاء نحو 20 موقعاً عسكرياً ثابتاً والإبقاء على قدرة الرصد والتدخل السريع".

ولفت المصدر إلى أنّ "الخطّة بحسب التقارير، لا تزال تحتاج إلى موافقة القيادة السياسية الإسرائيلية".

ومن خلال قراءة عسكرية، فإن المعادلة واضحة، ووفق المصدر، تتمثل في "تقليص العمق، تخفيض عديد ، تثبيت مواقع حاكمة، والاعتماد أكثر على الجوي والاستخباري والقوة النارية، أي الانتقال من انتشار واسع ومكلف إلى حزام أمني أصغر وأكثر تحصيناً وفاعلية".

ومن ناحية أخرى، فإن المسألة الأهم بالنسبة للمصدر "أن هذا التغيير، إذا حصل، لن يبدأ قبل استكمال العمليات التي تعتبرها إسرائيل ضرورية لتدمير البنية العسكرية في المناطق التي ستنسحب منها، كما أن توقيته مرتبط بالمفاوضات السياسية المقبلة، لذلك قد يكون الخط خطة عملياتية وورقة تفاوضية في آن واحد".

وختم المصدر: "لا نتحدث عن انسحاب إسرائيلي بالمعنى التقليدي، بل عن محاولة لإعادة رسم الانتشار جنوباً، ويتمثل بعمق أقل، مواقع أكثر ثباتاً، ومراقبة وقدرة نارية مستمرة"، محذرًا ومتسائلًا في الوقت عينه، "إذا ما تحولت الخطة إلى واقع، فسيكون الحقيقي، هل يقود الخط الرمادي إلى تثبيت الحدود أم إلى تكريس حزام أمني إسرائيلي جديد داخل ؟"