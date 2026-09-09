عون وسلام يبحثان تطورات الجنوب وموازنة 2027

استقبل الرئيس وعرض معه الأوضاع الراهنة في البلاد عموماً وفي الجنوب خصوصاً في ضوء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على عدد من البلدات والقرى الجنوبية.



وتطرق البحث إلى الاجراءات التي يتخذها الجيش لتعزيز انتشاره في القرى غير المحتلة لطمأنة المواطنين وعودة العمل في الادارات الرسمية. كذلك تمّ البحث في جدول أعمال جلسة المقررة غداً في ، ومسار في مشروع موازنة 2027 الذي بدأ في الجلسات التي تعقدها الحكومة في السرايا.



وتطرق البحث أيضاً إلى التحضيرات الجارية لترؤس الرئيس سلام الوفد اللبناني إلى اجتماعات للامم المتحدة في الأسبوع الثالث من شهر ايلول الجاري.