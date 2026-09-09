المرابطون: استهداف السعودية اعتداء صارخ على الأمن القومي العربي وسيادة دولة عربية ومحاولة مكشوفة لزعزعة أمن المنطقة

واكد المرابطون أن "استهداف هو اعتداء صارخ على وسيادة دولة عربية، ومحاولة مكشوفة لزعزعة أمن المنطقة وفرض الفوضى والعدوان".

واضافوا: "إننا نرفض أي تبرير أو تهاون تجاه هذه الاعتداءات، وندعو إلى موقف حازم وواضح في إدانة المعتدين والوقوف إلى جانب ".

وتقدم المرابطون من "قيادة المملكة وشعبها الشقيق بأحرّ التعازي والمواساة بالشهداء الذين ارتقوا جراء هذه الاعتداءات، مؤكدين أن المملكة العربيه ليست وحدها".

وختم البيان: "كل التضامن مع المملكة قيادةً وشعباً، والخزي والعار لكل من يستهدف أمنها وسيادتها".