المرابطون: استهداف السعودية اعتداء صارخ على الأمن القومي العربي وسيادة دولة عربية ومحاولة مكشوفة لزعزعة أمن المنطقة

واكد المرابطون أن "استهداف المملكة هو اعتداء صارخ على الأمن القومي العربي وسيادة دولة عربية، ومحاولة مكشوفة لزعزعة أمن المنطقة وفرض الفوضى والعدوان".
واضافوا: "إننا نرفض أي تبرير أو تهاون تجاه هذه الاعتداءات، وندعو إلى موقف عربي حازم وواضح في إدانة المعتدين والوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية".
وتقدم المرابطون من "قيادة المملكة وشعبها الشقيق بأحرّ التعازي والمواساة بالشهداء الذين ارتقوا جراء هذه الاعتداءات، مؤكدين أن المملكة العربيه السعودية ليست وحدها".
وختم البيان: "كل التضامن مع المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً، والخزي والعار لكل من يستهدف أمنها وسيادتها".
صدر عن المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ - شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي: