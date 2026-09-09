"التعليم ليس هدفًا في الحرب".. رسالة من كرامي

وجهت وزيرة التربية والتعليم العالي في لحماية التعليم من الهجمات، الذي بصادف في التاسع من أيلول رسالة أكدت فيها أن «التعليم ليس هدفًا في الحرب، ولا يجوز أن يكون ثمنًا لها».

