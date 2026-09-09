مفاجأة داخل سيارة في نهر إبراهيم.. ماذا ضبطت القوى الأمنية؟

"في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به لمكافحة الجرائم، ولا سيّما المتعلّقة بالمخدّرات، بتاريخ 24-8-2026، أقامت دوريّة أمنيّة ضمن نطاق قيادة سريّة في وحدة حاجزًا ظرفيًّا البحرية في محلّة نهر إبراهيم.

وخلال الحاجز، أوقفت الدوريّة ثلاثة أشخاص، بينهم قاصر، كانوا على متن سيّارة نوع « صني»، لون ، وهم:

– خ. ش. (مواليد عام 2006، لبناني)

– س. س. (مواليد عام 2005، لبناني)

– فتاة قاصر من مواليد عام 2010، لبنانية

وبتفتيش السيّارة، ضُبطت كميّة من المواد المخدّرة، على الشكل الآتي:

/10/ حناجير تحتوي مادّة الكيتامين.

/79/ علبة بلاستيكيّة تحتوي مادّة الكوكايين.

/5/ مكعّبات بيضاء ملفوفة بمناديل ورقيّة.

/95/ حبّة «كبتاغون».

-/26/ حبّة ملوّنة.

– /48/ حبّة «ترامادول».

-/31/ كيسًا مغلقًا بتقنيّة التفريغ الهوائي، يحتوي كلّ منها مادّة حشيشة الكيف.

-/12/ كيسًا يحتوي كلّ منها مادّة الماريجوانا.

– /10/ أكياس تحتوي مادّة حشيشة الكيف.

-/3/ أجهزة تدخين إلكتروني «Vape Packwoods» .

-/3/ دفاتر ورق لفّ.

-/4/ هواتف خلويّة.

حُجزت السيّارة عدليًّا، وسُلِّم الموقوفون مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة المختصّ".