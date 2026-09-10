ضريبة جديدة على البنزين؟

بعد تداول حول فرض ضريبة على البنزين أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في حديث الى " للإعلام" أن "هذه عارية من الصحة"، كاشفاً عن اتصال أجراه مع ياسين جابر، الذي شدد بدوره على أن الاشاعات التي تتداول حول وجود زيادة ضريبية على البنزين هي كلامٌ غير صحيح، ولا زيادة على الرسوم والضرائب الخاصة بالمحروقات.