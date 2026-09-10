أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

ضريبة جديدة على البنزين؟

2026-09-10 | 09:05
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ضريبة جديدة على البنزين؟
ضريبة جديدة على البنزين؟

بعد تداول أخبار حول فرض ضريبة جديدة على البنزين أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في حديث الى "الوكالة الوطنية للإعلام" أن "هذه الأخبار عارية من الصحة"، كاشفاً عن اتصال أجراه مع وزير المالية ياسين جابر، الذي شدد بدوره على أن الاشاعات التي تتداول حول وجود زيادة ضريبية على البنزين هي كلامٌ غير صحيح، ولا زيادة على الرسوم والضرائب الخاصة بالمحروقات.

وأوضح ابو شقرا أن "الارتفاع الذي نشهده اليوم في الأسواق سببه الحرب العالمية الدائرة والضغط الممارس على أسعار النفط؛ إذ قفز سعر برميل النفط الواحد اليوم حاجز المئة دولار.

كما أن سعر طن البنزين والمازوت يرتفع بسرعة بسبب عدم تلبية المصافي في الدول المجاورة لحاجات السوق وبالتالي أصبح سعر النفط المكرر سواء كان برميل البنزين أو الديزل أغلى من سعر النفط الخام".

وأكد أن "سعر صفيحة البنزين سيصل صباح يوم غد الجمعة إلى نحو 30 دولاراً "بكل أسف"، ولا نعلم في الأيام القادمة إلى أين ستتجه أسعار المحروقات في ظل التوتر والقلق السائدين في العالم".

و ختم : "إن ما يحدث في أسعار المحروقات أمر يزعجنا كثيراً بصفتنا موزعي المحروقات، ولا سيما أننا اليوم على أبواب فصل الشتاء؛ حيث ينتظر المواطنون تزويدهم بمادة المازوت (الديزل)، إذ يعلم الجميع الحاجة الماسة إليها للتدفئة في هذا الفصل، متأسفاً على الوضع الراهن فكل مواطن سواء في هذا البلد أو في أي مكان آخر، بات هو من يدفع ثمن الحروب".
 
مقالات ذات صلة
ضريبة جديدة على البنزين؟

محليات

البنزين

المحروقات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إشارات إسرائيلية مخادعة.. وهجوم استباقي في دائرة الاحتمالات (الجمهورية)
مراسل الجديد: تفجيرات عنيفة في بلدتي بني حيان والخيام قضاء مرجعيون بالتزامن مع تفجير في بلدة برعشيت قضاء بنت جبيل

اقرأ ايضا في محليات

قائد الجيش: يبقى رهان اللبنانيين على الجيش أمام التحديات الكبيرة
12:09

قائد الجيش: يبقى رهان اللبنانيين على الجيش أمام التحديات الكبيرة

حضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل مناورة تدريبية بالذخيرة الحية في جرد القاع – بعلبك، نفّذها فوج الحدود البرية الثاني ووحدات أخرى من قوى البر، إلى جانب القوات الجوية.





12:09

قائد الجيش: يبقى رهان اللبنانيين على الجيش أمام التحديات الكبيرة

حضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل مناورة تدريبية بالذخيرة الحية في جرد القاع – بعلبك، نفّذها فوج الحدود البرية الثاني ووحدات أخرى من قوى البر، إلى جانب القوات الجوية.





يحدث الآن

اخترنا لكم
قائد الجيش: يبقى رهان اللبنانيين على الجيش أمام التحديات الكبيرة
12:09
هل سيُمنع "تشريج الأيام"؟ (التفاصيل في النشرة المسائية)
12:07
مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية لـ "الجديد": الإطار الثلاثي هو خارطة الطريق الوحيدة نحو السلام والمشاركة الدبلوماسية مستمرة يومياً
11:56
"حزب الله يشكل العقبة أمام السلام".. ماذا قال مسؤول في الخارجية الأميركية للجديد؟
11:39
قائد الجيش العماد رودولف هيكل: خطُّنا واضح وأهدافنا واضحة وعزيمتنا صلبة وأمام التحديات الكبيرة يبقى رهان اللبنانيين على الجيش
11:39
الاحتواء vs التصعيد (تابعوا النشرة المسائية)
11:39
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026